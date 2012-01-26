〔美中贸易〕美众议院筹款委员会主席坎普或寻求立法限制中国补贴商品

路透华盛顿1月25日电---一位颇具影响的美国共和党议员周三表示,他或将推动"精准定位"立法,以确保美国商务部能够对进口自中国和其它"非市场经济国家"的补贴商品徵收反补贴关税.

美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在一份声明中称:"我将考虑精准定位的立法,以确保我们的反补贴关税法律能够用於保护美国雇主和雇员,免受中国等国家补贴商品不公平竞争(的伤害)."

近期美国法院的判决限制了美国商务部对非市场经济国家运用反补贴关税的能力,称国会需要改变商务部的相关法律.

坎普强调,任何围绕(反补贴)裁定的立法"都需要精准定位...并且能够在不造成混乱的前提下获得参众两院的批准."

不过针对共和党提出的中国相关议案,民主党有可能会寻求将之附加上有关中国汇率政策的内容.(完)