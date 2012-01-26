〔日本股市〕盘初下跌脱离三个月高位,Fanuc公布业绩後走低

路透东京1月26日电---日股日经指数周四盘初下跌,从上日的三个月收盘高位回落,工业机器人制造商Fanuc(6954.T)在公布业绩後挫跌.

但美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示已做好出台进一步经济刺激举措的准备.这有助於提振市场情绪.[ID:nCN1353168]

日经指数.N225盘初下跌0.2%,至8,866.07点.东证股价指数.TOPX亦跌0.2%,至766.19点.

Fanuc下跌1.8%(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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