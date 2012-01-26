〔日本股市〕盘初下跌脱离三个月高位,Fanuc公布业绩後走低

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透东京1月26日电---日股日经指数周四盘初下跌,从上日的三个月收盘高位回落,工业机器人制造商Fanuc(6954.T)在公布业绩後挫跌.
但美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示已做好出台进一步经济刺激举措的准备.这有助於提振市场情绪.[ID:nCN1353168]
日经指数.N225盘初下跌0.2%,至8,866.07点.东证股价指数.TOPX亦跌0.2%,至766.19点.
Fanuc下跌1.8%(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。