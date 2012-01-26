〔路透调查〕多数美国初级交易商仍认为FED今年将推出新的量化宽松政策

路透纽约1月25日电---路透调查显示,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周三支持了多数华尔街大型券商的预期,即该央行在今年上半年推出新的经济刺激措施.

18家初级交易商中有12家认为,美联储将采取进一步量化宽松.这些大型金融机构与美联储有直接业务往来.此次调查是在贝南克举行新闻发布会後进行的.

八家初级交易商预计,美联储将在2012年上半年采取新的刺激计划,其余预期将有更多刺激措施的则认为相关政策将在2012年下半年出台.

10家初级交易商的预估中值显示,美联储料推出购买6,000亿美元公债或抵押支持证券的计划.

"贝南克在新闻发布会上看似在尽可能地强调,如果旨在降低失业率的进程速度过慢,或者通胀保持温和,那麽美联储将设法保持宽松立场或扩大其资产负债表."瑞士信贷银行驻纽约分析师Dana Saporta称.

瑞信预计美联储将在2012年上半年公布约6,000亿美元的证券购买计划.

初级交易商的多数分析师此前就预计美联储将采取进一步刺激行动.上周稍晚进行的一项调查显示,17家初级交易商中有12家认为美联储将实施进一步量化宽松.

在上述调查中,分析师对於未来量化宽松规模的预估中值亦为6,000亿美元.八家交易商还预计,此类计划将在今年上半年推出.

有21家初级交易商,其中18家周三对调查问题进行了回复.(完)