〔新西兰央行〕保持官方现金利率不变,但利率展望变得更加温和

路透惠灵顿1月26日电---新西兰央行周四一如市场预期保持官方现金利率(OCR)不变,因欧洲债务危机和国内需求温和.不过该行的利率展望软化,增强了温和基调.

新西兰央行连续第七次会议维持官方现金利率在2.5%不变,并称因全球经济脆弱.

"鉴於全球形势仍存在不确定性以及国内需求增长温和,仍需保持OCR不变."央行总裁博拉尔德表示.

这与该行上个月的言论有些许出入,当时新西兰央行表示"目前需保持OCR不变."

"他们去掉了'目前'这个词,措辞显得更加温和,意味着利率不变将保持到今年更晚的时候."德意志银行首席分析师Darren Gibbs说.

博拉尔德还表示,家庭支出环境和楼市显露有限复苏的迹象,不过他指出,由於余震的影响,基督城重建工作可能拖延.

博拉尔德关注本币强势,以及欧洲债务危机造成国内银行融资成本上涨的问题.

"新西兰出口商品的全球价格一直保持在高位,不过近期新西兰元升值削弱了出口商的回报."他说.(完)