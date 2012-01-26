〔全球金市〕金价升至六周高点,受美联储利率承诺推动

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透新加坡1月26日电---金价周四升至一个多月来最高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称至少在2014年底前不会升息,增添了黄金的避险魅力.
0036GMT,现货金XAU=持稳在每盎司1,709.19美元,此前曾触及12月中旬以来高点每盎司1,713.59.周三金价录得四个月来最大单日涨幅.
美国期金GCcv1涨0.56%,报每盎司1,709.6美元.
美联储主席贝南克表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.[ID:nCN1353270]
东京工业品交易所(TOCOM)期金亦跳涨,主力12月合约JAUc6触及每克4,295日圆,取得去年10月以来最大单日涨幅.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。