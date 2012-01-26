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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 09:19 BJT

〔全球金市〕金价升至六周高点,受美联储利率承诺推动

路透新加坡1月26日电---金价周四升至一个多月来最高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称至少在2014年底前不会升息,增添了黄金的避险魅力.

0036GMT,现货金XAU=持稳在每盎司1,709.19美元,此前曾触及12月中旬以来高点每盎司1,713.59.周三金价录得四个月来最大单日涨幅.

美国期金GCcv1涨0.56%,报每盎司1,709.6美元.

美联储主席贝南克表示,若美国经济需要,美联储可能采取进一步的刺激措施.[ID:nCN1353270]

东京工业品交易所(TOCOM)期金亦跳涨,主力12月合约JAUc6触及每克4,295日圆,取得去年10月以来最大单日涨幅.(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

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