〔表格〕海外投资者1月21日止当周买超1,766亿日圆日本股票

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透东京1月26日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,海外投资者1月21日止当周买超1,766亿日圆(约合23亿美元)的日本股票.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
1月15日- 1月21日 +176.6 -363.0 +711.8
1月 8日- 1月14日 +139.8 +192.3 +11.2
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
1月15日- 1月21日 -76.1 +233.8 +77.6
1月 8日- 1月14日 -33.6 +920.0 -8.0
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--编译 郑茵;审校 张荻
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。