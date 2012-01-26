〔表格〕海外投资者1月21日止当周买超1,766亿日圆日本股票

路透东京1月26日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,海外投资者1月21日止当周买超1,766亿日圆(约合23亿美元)的日本股票.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

1月15日- 1月21日 +176.6 -363.0 +711.8

1月 8日- 1月14日 +139.8 +192.3 +11.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月15日- 1月21日 -76.1 +233.8 +77.6

1月 8日- 1月14日 -33.6 +920.0 -8.0

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