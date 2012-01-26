《外汇动态》高盛建议多做欧元兑美元,目标位在1.38美元

0121GMT---高盛建议做多欧元/美元,因欧元区采购经理人指数(PMI)数据较好,欧元区"财政条约"取得进展,同时美联储昨日采取温和立场.高盛建议停损位紧靠1.29美元下方,首道目标位在1.38美元.

"所有上述因素暗示,欧元/美元近期料继续上涨,美元可能更全面地走弱,这与我们的长期观点和预期相符."在路透获得的一份报告中,该行分析师表示.