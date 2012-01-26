《外汇动态》美元/坡元下滑至三个月低位附近,或跌向1.2566

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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0123GMT---美元/坡元SGD=D3受银行间投机客抛盘拖累下滑至三个月低位附近,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称,美联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备.[ID:nCN1353382]
美元/坡元跌0.3%,至1.2582,为11月1日以来最低水准.
该货币正在迫近1.2566水准,为去年10-11月涨势的76.4%回档位,此前在周三已跌破该涨势的61.8%回档位.下一个目标位是200日移动均线,当前切入位在1.2538.
一位美资银行驻新加坡交易员指出,他尚未看到或听说中长期投资大户抛售美元/坡元,但"鉴於美联储的鸽派立场,这可能只是时间问题."
他表示将会逢高抛售美元/坡元,尽管该货币对的14日相对强弱指标(RSI)跌至27.95,表明已处於超卖状态.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。