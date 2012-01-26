〔希腊政经〕政府称希望本周完成债务重组谈判,以避免无序违约

欧洲汇市：英镑下跌，但本周势将录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透雅典1月25日电--- 希腊表示希望本周完成关於债务交换的谈判,以避免无序违约.本周民间债权人将回到雅典,开始新一轮谈判.
3月希腊有大量的债券需要赎回.谈判双方表示,代表民间债权人的最高谈判代表查尔斯达拉拉(Charles Dallara)周四将重返希腊,重启与希腊政府间的会谈.查尔斯达拉拉是国际金融协会(IIF)总裁.
希腊政府发言人Pantelis Kapsis对媒体表示:"政府计划最快於本周完成债券互换谈判."
"我们目前处在债券互换谈判的最敏感阶段...显然未来几天发生的事情将影响我们的国家几年."
国际金融协会(IIF)表示,最新的谈判将是"非正式的",目的在於快速厘清所有的法律和技术问题.
不过焦点料在债权人是否会在其此前提出的新债券需提供4%票息的要求上做出让步.民间债权人称之为"最後提议",不过欧元区财长们拒绝了这一要求.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
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