〔希腊政经〕政府称希望本周完成债务重组谈判,以避免无序违约

路透雅典1月25日电--- 希腊表示希望本周完成关於债务交换的谈判,以避免无序违约.本周民间债权人将回到雅典,开始新一轮谈判.

3月希腊有大量的债券需要赎回.谈判双方表示,代表民间债权人的最高谈判代表查尔斯达拉拉(Charles Dallara)周四将重返希腊,重启与希腊政府间的会谈.查尔斯达拉拉是国际金融协会(IIF)总裁.

希腊政府发言人Pantelis Kapsis对媒体表示:"政府计划最快於本周完成债券互换谈判."

"我们目前处在债券互换谈判的最敏感阶段...显然未来几天发生的事情将影响我们的国家几年."

国际金融协会(IIF)表示,最新的谈判将是"非正式的",目的在於快速厘清所有的法律和技术问题.

不过焦点料在债权人是否会在其此前提出的新债券需提供4%票息的要求上做出让步.民间债权人称之为"最後提议",不过欧元区财长们拒绝了这一要求.(完)