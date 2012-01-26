美国与加拿大经济指标预测--1月26日-2月2日****

标题新闻：法国1月失业总人口微增800人至346.79万人，按年减少2.5%－劳工部
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路透1月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月23日当周------------------------------
1月26日(四)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 负0.37
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 37.0 35.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9
续请失业金人数(万人) 1月14日当周 350 343.2
1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +2.0% +3.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 32 31.5
1500 美国领先指标 12月 +0.7% +0.5%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 1月 -- 负4
1月27日(五)
0500 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 67.9
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.0% +1.8%
GDP隐性平减指数 +1.8% +2.6%
最终销售 +2.5% +3.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.6% +2.3%
核心PCE物价指数 +0.9% +2.1%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 74.1 74.0
现况分项指数 83.0 82.6
预期分项指数 69.0 68.4
1530 美国ECRI一周领先指标 1月20日当周 -- 123.4
1600 加拿大预算(亿加元) 11月 -- 赤字21.6
-----------------------------------1月30日当周------------------------------
1月30日(一)
1330 美国个人所得 12月 +0.4% +0.1%
个人支出 +0.1% +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 85.8
1月31日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月21日当周 -- -1.4%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 -- 持平
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.2%
1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.3%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月21日当周 -- +2.5%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)11月 -3.2% -3.4%
经季节调整房价指数(较前月) -0.4% -0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -1.2%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 -- 62.5
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 68.0 64.5
2月1日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月21日当周 -- 775.6
再融资指数 -- 4,265.3
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加32.6
1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
1月 -- 54.02
1500 美国建筑支出 12月 +0.6% +1.2%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 54.3 53.9
物价分项指数 49.5 47.5
2月2日(四)
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 1月 -- 41,800
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 42.0 --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 1月21日当周 392 --
1330 美国非农生产率环比年率 第四季初值 +1.0% +2.3%
单位劳工成本 +0.4% -2.5%
--编译 洪曦;审校 张荻
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