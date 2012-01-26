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市场报道 | 2012年 1月 26日 星期四 10:29 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月26日-2月2日****

路透1月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------1月23日当周------------------------------

1月26日(四)

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 负0.37

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 37.0 35.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9

续请失业金人数(万人) 1月14日当周 350 343.2

1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +2.0% +3.7%

扣除运输的耐久财订单 +0.7% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.2%

1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 32 31.5

1500 美国领先指标 12月 +0.7% +0.5%

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 1月 -- 负4

1月27日(五)

0500 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 67.9

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.0% +1.8%

GDP隐性平减指数 +1.8% +2.6%

最终销售 +2.5% +3.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.6% +2.3%

核心PCE物价指数 +0.9% +2.1%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 74.1 74.0

现况分项指数 83.0 82.6

预期分项指数 69.0 68.4

1530 美国ECRI一周领先指标 1月20日当周 -- 123.4

1600 加拿大预算(亿加元) 11月 -- 赤字21.6

-----------------------------------1月30日当周------------------------------

1月30日(一)

1330 美国个人所得 12月 +0.4% +0.1%

个人支出 +0.1% +0.1%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +2.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

实质个人支出 -- +0.2%

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 85.8

1月31日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月21日当周 -- -1.4%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 -- 持平

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.2%

1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.3%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月21日当周 -- +2.5%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)11月 -3.2% -3.4%

经季节调整房价指数(较前月) -0.4% -0.6%

未经季节调整房价指数(较前月) -- -1.2%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 -- 62.5

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 68.0 64.5

2月1日(三)

1200 美国抵押贷款指数 1月21日当周 -- 775.6

再融资指数 -- 4,265.3

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加32.6

1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)

1月 -- 54.02

1500 美国建筑支出 12月 +0.6% +1.2%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 54.3 53.9

物价分项指数 49.5 47.5

2月2日(四)

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 1月 -- 41,800

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 42.0 --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 1月21日当周 392 --

1330 美国非农生产率环比年率 第四季初值 +1.0% +2.3%

单位劳工成本 +0.4% -2.5%

--编译 洪曦;审校 张荻

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