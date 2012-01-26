《全球主要央行动态》--1月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月19日-1月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(贝南克)主席表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.美联储亦采取历史性举措,采用明确的通胀目标,不过贝南克极力强调,若失业率过高,联储官员将在控制价格方面保持灵活性.美联储官员均认为,2%的通胀率目标与联储所承担的维持物价稳定任务相契合.他们拒绝宣布失业率目标,称在影响就业市场的因素中,经常有一些超出了他们的控制范围.美联储首次公布政策制定者对指标联邦基金利率走向的预期,这是联储为增强透明度的又一重要改变.[ID:nCN1353382]

**欧元区**

欧洲央行执委亚斯穆森表示,欧洲央行(ECB)不能一直用购债计划来支撑欧元区受困国家,各国政府应主要担负起抗击债务危机的责任. 他还补充称,"是次危机不是欧元危机,而是主权债危机."亚斯穆森说,证券市场计划(SMP)的目标是改善市场环境.他预计该计划不会带来通胀风险. [ID:nCN1347444]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特接受媒体访问时表示,英国经济基本持平,2012年经济成长可能多有起伏.他并表示,他预期通货膨胀将持续下滑,而日前刚宣布的煤气价格调降,应该会有一些帮助.[ID:nCN1350114]

英国央行公布1月11-12日会议记录显示,货币政策委员会1月以9-0的票数通过维持利率於0.5%不变,且维持购买资产规模於2,750亿英镑不变.部分委员认为可能有必要进一步扩大量化宽松规模,其他委员认为通胀风险大致均衡,但通胀能否降至目标以下不甚明朗.会议记录重申未来几个月通胀将大幅下降,尽管中东局势可能导致油价飙升.[ID:nCT0430554]

**日本**

日本央行宣布维持隔夜利率目标在0-0.1%不变,获得一致通过.央行同时调降国内生产总值(GDP)预估,但坚持认为日本经济将在2012财年上半年恢复温和复苏,经济活动大致持稳.央行并称,欧洲债务危机可能导致全球经济成长走软.[ID:nCN1351944]

**新西兰**

新西兰央行一如市场预期保持官方现金利率(OCR)不变,因欧洲债务危机和国内需求温和.不过该行的利率展望软化,增强了温和基调.央行连续第七次会议维持官方现金利率在2.5%不变,并称因全球经济脆弱.[ID:nCN1353628]

**印度**

印度央行维持利率不变,但将现金准备率调降50个基点,此举意在缓解银行体系流动性紧张局面,突显央行政策由抗击通胀转变为刺激成长.由於核心通胀依然居高不下,印度央行一如预期将指标附买回利率INREPO=ECI连续第二次维持在8.50%不变.央行称,将现金准备率从6.00%调降至5.50%,向银行体系释放3,200亿卢比(64亿美元)流动性.[ID:nCN1352022]

**泰国**

泰国央行宣布,调降政策利率25个基点至3.00%,但称利率并未处於下行趋势,3.0%的利率对未来经济及通胀是合适的.央行认为,洪灾的冲击大於预期,重建进度较预期缓慢,制造业将在第三季底恢复正常,而非在第二季.[ID:nCT0430480]

**菲律宾**

菲律宾央行将指标利率下调25个基点至4.25%,符合市场预期,央行称通胀前景温和令其有空间促进经济增长,并扶助该国经济应对全球经济放缓.这是菲律宾央行自2009年7月以来首次降息.菲律宾央行亦把银行业的存款准备金率维持在21%危机之前的水平,对该比率结构的评估尚未完成.[ID:nCN1347808]