习近平下月访美 2月14日会晤奥巴马

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/北京1月23日电（记者 Alister Bull/Chris Buckley）---美国白宫周一发表声明称，中国国家副主席习近平访美期间，将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马。

白宫称，美国总统奥巴马与习近平将就“广泛的双边关系、地区局势和全球议题”进行讨论。美国副总统拜登届时将负责接待。

中国外交部尚未证实习近平访美日期，周二也未对此发表评论。本周适逢中国春节假期。

双方会谈还将涉及诸多存在分歧的议题，特别是中美贸易、人权、朝鲜和伊朗问题。

习近平上周发表会议致辞时称：“在处理涉及双方核心利益的重大敏感问题时，应该恪守互相尊重精神，慎重处理，决不能让两国关系再次出现重大干扰和挫折。”（完）