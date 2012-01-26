习近平下月访美 2月14日会晤奥巴马

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/北京1月23日电（记者 Alister Bull/Chris Buckley）---美国白宫周一发表声明称，中国国家副主席习近平访美期间，将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马。
白宫称，美国总统奥巴马与习近平将就“广泛的双边关系、地区局势和全球议题”进行讨论。美国副总统拜登届时将负责接待。
中国外交部尚未证实习近平访美日期，周二也未对此发表评论。本周适逢中国春节假期。
双方会谈还将涉及诸多存在分歧的议题，特别是中美贸易、人权、朝鲜和伊朗问题。
习近平上周发表会议致辞时称：“在处理涉及双方核心利益的重大敏感问题时，应该恪守互相尊重精神，慎重处理，决不能让两国关系再次出现重大干扰和挫折。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。