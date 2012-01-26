澳洲经济指标总览--1月26日

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 11月 持平 +0.2% 2月6日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差13.80 顺差14.18 2月2日
出口(较前月) 持平 持平
进口(较前月) 持平 +2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 12月 -29.3 -6.3 2月16日
--全职 +24.5 -39.9
--兼职 -53.7 +33.6
失业率 5.2% 5.3%
就业参与率 65.2% 65.5%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)
--整理 洪曦; 审校 王洋
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。