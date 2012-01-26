日韩经济指标预测--1月26日-2月2日****

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透1月26日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月26日(四)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 85
2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 99
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 1月 -- -0.4%
核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +2.3% -2.3%
1月27日(五)
无重要指标公布.
1月29日(日)
2300 韩国经常账(亿美元) 12月 -- 盈余49.7
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
1月30日(一)
2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +5.6%
服务业产出(较前月) 12月 -- -0.5%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.2
2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- -1.3%
(较上年同期) -- -3.2%
2330 日本求职求才比 12月 -- 0.69
失业率 -- 4.5%
2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 -- -2.7%
未来一个月工业生产预估 -- +4.8%
未来两个月工业生产预估 -- +3.4%
1月31日(二)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +21.0%
房屋开工(较上年同期) -- -0.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +4.2%
2月1日(三)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40
0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34
出口(较上年同期) -- +10.8%
进口(较上年同期) -- +13.6%
0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338
外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766
2月2日(四)
无重要指标公布. (完)
--编译 肖群英;审校 李爽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。