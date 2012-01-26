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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 11:32 BJT

****日韩经济指标预测--1月26日-2月2日****

路透1月26日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月23日当周----------------------------------

1月26日(四)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 85

2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 99

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 1月 -- -0.4%

核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%

2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +2.3% -2.3%

1月27日(五)

无重要指标公布.

1月29日(日)

2300 韩国经常账(亿美元) 12月 -- 盈余49.7

--------------------------------1月30日当周----------------------------------

1月30日(一)

2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- -0.4%

(较上年同期) -- +5.6%

服务业产出(较前月) 12月 -- -0.5%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.2

2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- -1.3%

(较上年同期) -- -3.2%

2330 日本求职求才比 12月 -- 0.69

失业率 -- 4.5%

2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 -- -2.7%

未来一个月工业生产预估 -- +4.8%

未来两个月工业生产预估 -- +3.4%

1月31日(二)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +21.0%

房屋开工(较上年同期) -- -0.3%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +4.2%

2月1日(三)

0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40

0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34

出口(较上年同期) -- +10.8%

进口(较上年同期) -- +13.6%

0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338

外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766

2月2日(四)

无重要指标公布. (完)

--编译 肖群英;审校 李爽

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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