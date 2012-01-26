〔欧洲金融〕欧洲央行内部就如何应对希腊债务减记存在争议--消息

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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路透法兰克福1月25日电---欧洲央行消息人士周三向路透表示,欧洲央行已排除自愿接受减记所持希腊债务的可能,现正讨论如何处理被迫减记以及是否寻求法律途经来避免被迫减记等问题.
接近欧洲央行决策层一名知情人士表示,尽管法国、意大利和欧洲央行委员会反对承担损失,但一些从一开始就对购债持保留态度的国家央行现认为损失将无法避免.
"欧洲央行不会自愿减记所持希腊债券...但内部就如何应对被迫减记进行激烈争论,"消息人士说.
另一名消息人士表示,央行周三周四正召开常规会谈,旨在就是否自愿承担希腊债务减记确定立场.
欧洲央行拒绝置评.
--编译 梁睿雪;审校 田建华
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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