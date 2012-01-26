〔澳新汇市〕新西兰元澳元位於数周高位附近,受美联储利率承诺推动

路透惠灵顿1月26日电---新西兰元兑美元周四持於三个月高位附近,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会议结果较预期更为温和,提振了风险偏好,这盖过了新西兰元央行低利率前景的影响.

新西兰元/美元NZD=D4一度从周三尾盘的0.8100上涨了1.2%至0.8194美元,创下去年10月末以来的最高.之後回落到0.8165附近.

Westpac资深策略师Imre Speizer说,美联储未来较长时期保持利率在低位的前景提振了风险偏好,即便新西兰央行维持利率不变,并暗示利率维持不变的时间将较预期更长.

"对新西兰元的人气仍然正面.正在走高...当然处在上行通道中,"他说.

澳元/美元AUD=D4尾盘持稳於1.0609美元附近,盘中曾升至1.0620的10月末以来最高.周三当地尾盘报1.0516.(完)

--编译 王洋;审校 张荻

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