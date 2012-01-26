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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕小跌脱离三个月收盘高位,东京电力飙升

路透东京1月26日电---日本日经指数周四从三个月高位滑落,因Fanuc(6954.T)业绩令人失望,令大市承压.不过东京电力(9501.T)股价飙升,因有消息人士称其将同意130亿美元注资.

日经指数.N225小跌0.4%,收报8,849.47点.周三该指数创出三个月收盘高位.

日本东证股价指数(TOPIX).TOPX跌0.4%,收报764.61点.(完)

--编译 田建华;审校 李爽

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