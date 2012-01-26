〔日本股市〕小跌脱离三个月收盘高位,东京电力飙升

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透东京1月26日电---日本日经指数周四从三个月高位滑落,因Fanuc(6954.T)业绩令人失望,令大市承压.不过东京电力(9501.T)股价飙升,因有消息人士称其将同意130亿美元注资.
日经指数.N225小跌0.4%,收报8,849.47点.周三该指数创出三个月收盘高位.
日本东证股价指数(TOPIX).TOPX跌0.4%,收报764.61点.(完)
--编译 田建华;审校 李爽
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。