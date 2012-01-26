〔韩国股市〕收涨至六个月最高收位,受美联储维持低利率计划提振

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透首尔1月26日电---韩国股市周四创下六个月收盘新高,受之前美国联邦储备理事会(Fed,美联储)宣布将维持接近于零的低利率至2014年消息的提振,不过机构投资者与散户的获利了结限制涨幅.
石化板块领涨,OCI Chemical(010060.KS)劲扬3.7%,韩华石化(009830.KS)大涨4.64%.
韩国综合股价指数.KS11收涨0.25%,至1,957.18点.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。