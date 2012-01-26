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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 14:20 BJT

〔韩国股市〕收涨至六个月最高收位,受美联储维持低利率计划提振

路透首尔1月26日电---韩国股市周四创下六个月收盘新高,受之前美国联邦储备理事会(Fed,美联储)宣布将维持接近于零的低利率至2014年消息的提振,不过机构投资者与散户的获利了结限制涨幅.

石化板块领涨,OCI Chemical(010060.KS)劲扬3.7%,韩华石化(009830.KS)大涨4.64%.

韩国综合股价指数.KS11收涨0.25%,至1,957.18点.(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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