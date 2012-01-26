〔全球市场〕股市、大宗商品和欧元齐涨,受美利率前景提振

欧洲汇市：英镑下跌，但本周势将录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透东京1月26日电---股市、大宗商品和欧元周四齐涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,现有低利率水平维持时间将远长於预期,给市场提供足够流动性来刺激经济成长.
利差预期削弱美元,美元兑欧元跌至五周低点,市场焦点从欧债危机转移至美联储.
摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS升至近三个月最高,日内升1.1%,材料板块.MIAPJMT00PUS和能源板块.MIAPJEN00PUS涨势居前,因油价和金价扩大海外市场涨幅.
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
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