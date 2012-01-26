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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 14:57 BJT

〔全球市场〕股市、大宗商品和欧元齐涨,受美利率前景提振

路透东京1月26日电---股市、大宗商品和欧元周四齐涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,现有低利率水平维持时间将远长於预期,给市场提供足够流动性来刺激经济成长.

利差预期削弱美元,美元兑欧元跌至五周低点,市场焦点从欧债危机转移至美联储.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS升至近三个月最高,日内升1.1%,材料板块.MIAPJMT00PUS和能源板块.MIAPJEN00PUS涨势居前,因油价和金价扩大海外市场涨幅.

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