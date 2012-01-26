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债券 | 2012年 1月 26日 星期四 15:24 BJT

〔欧元债市〕德债开高,此前美联储利率声明态度较预期温和

路透伦敦1月26日---德国公债周四走强,跟随美国公债,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)语气较预期温和,表示超低水平利率的维持时间将长于此前的暗示.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,美联储将考虑通过购债来进一步放宽货币政策.美联储亦将可能加息的时间推後至2014年末,较此前预期晚18个月.

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