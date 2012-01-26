〔欧元债市〕德债开高,此前美联储利率声明态度较预期温和

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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路透伦敦1月26日---德国公债周四走强,跟随美国公债,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)语气较预期温和,表示超低水平利率的维持时间将长于此前的暗示.
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,美联储将考虑通过购债来进一步放宽货币政策.美联储亦将可能加息的时间推後至2014年末,较此前预期晚18个月.
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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