〔表格〕外资在韩国股市买超4,481亿韩元,连续第11天买超

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透首尔1月26日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超4,481亿韩元,为连续第11天买超,期间共计买超5.404万亿(兆)韩元(48亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月26日 448.1 -157.6 -269.9
1月25日 939.5 -539.9 -396.4
1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5
1月19日 743.2 56.0 -731.8
1月18日 447.1 -96.5 -291.1
1月17日 462.3 66.6 -676.3
1月16日 6.3 58.0 140.6
1月13日 604.5 391.4 -337.5
1月12日 169.9 112.7 -274.1
1月11日 112.4 71.1 -85.8
1月10日 28.9 189.3 -537.0
1月 9日 -77.5 52.2 347.1
1月 6日 -47.2 -69.9 303.9
1月 5日 -37.3 262.3 -230.8
1月 4日 298.3 99.5 -392.1
1月 3日 321.8 277.3 -971.0
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本月以来 5,725.5 805.9 -5.523.1
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今年以来 5,725.5 805.9 -5.523.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 李爽;审校 王冠中
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东南亚股市[.SOCN]
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。