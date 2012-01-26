〔日股业绩〕任天堂第三季获利锐减61%,并预期全年将出现营业亏损

路透1月26日电---日本任天堂7974.OS周四公布季度营利大降61%,并预计3月31日止全年营业亏损450亿日圆(5.8亿美元),此前公司营收不济,迫使其下调掌上型游戏机3DS价格.

公司此前预计2011/12财年营业利润为10亿日圆.

10-12月获利降至409亿日圆,而此前汤森路透I/B/E/S三位分析师则预期为520亿日圆.10-12月季度表现通常不俗.

任天堂在去年2月推出新3DS,但销量低靡,迫使公司在8月将3DS价格下调约三分之一.

自去年4月会计年开始後,任天堂股价腰斩,目前不到11,000日圆,因3DS失利和市场对其Wii U游戏机的失望情绪.公司在去年6月美国E3电玩展上推出Wii U游戏机.公司股价在2007年末触顶,当时报73,200日圆.(完)