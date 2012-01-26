〔路透基点〕十家银行签署台湾德昌营造34.5亿台币五年期融资案

路透香港1月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,十家银行已就台湾德昌营造(5511.TWO)的34.5亿台币五年期融资案完成签约.

担任管理行、唯一额度分配行、唯一主办行的台湾土地银行承贷13.5亿台币.

联合协办行台湾农业银行承贷4.60亿台币,经理行大众银行承贷4.30亿台币.

七家参贷行分别为高雄银行(承贷3.50亿台币)、元大银行(1.80亿台币)、彰化银行(1.60亿台币)、永丰银行(1.40亿台币)、台湾工业银行(1.40亿台币)、台北富邦银行(1.40亿台币)、东亚银行(1.00亿台币).

签约在1月4日进行.

交易细节:

贷款分为三部分,A部分为12亿台币定期贷款,B部分为20亿台币定期贷款,C部分为2.53亿台币履约担保贷款.德昌营造董事长为此贷款案提供担保.

A部分和B部分贷款利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期存款利率加码123个基点.C部分贷款年担保费率为0.4%.

银行受邀参加以下三个层次的贷款:

承贷8亿台币或以上的银行,获得20个基点的费用,以及共同主办行头衔.

承贷5亿-7.99亿台币的银行,获得10个基点的费用,以及联合协办行的头衔.

承贷3亿-4.99亿台币的银行,获得5个基点的费用,以及一般参贷行头衔.

另有一笔承诺费20基点.

12月16日前回覆的银行可获得5个基点的提前优惠费.

A和B部分为子弹式贷款,而C部分将依照合约逐步减少额度.A部分从第四年起降低额度,C部分从第三个月开始逐步调降额度.

财务协议包括最低流动比率为1倍,最低有形资本净值为16亿台币.

筹集的资金将用於高雄市南星开发计画.(完)