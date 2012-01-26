〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小跌,受获利了结盘打压

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透曼谷1月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四下跌,因市场人士在近期上涨之後进行获利了结.不过交易商称,因季节性供应减少以及泰国政府干预,胶价仍受支撑.
指标期胶<0#JRU:>小跌0.2日圆,结算价报每公斤323.8日圆.
之前其一度上涨至近三个月高位的324.6日圆,随後获利了结盘入场.
交易商称,在突破关键心理关口320日圆後,预计期胶价格还将进一步扬升,而政府帮助农民以及供应下滑,且原油价格持坚,应会提振胶价.(完)
--编译 田建华;审校 李爽
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。