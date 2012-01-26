〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小跌,受获利了结盘打压

路透曼谷1月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四下跌,因市场人士在近期上涨之後进行获利了结.不过交易商称,因季节性供应减少以及泰国政府干预,胶价仍受支撑.

指标期胶<0#JRU:>小跌0.2日圆,结算价报每公斤323.8日圆.

之前其一度上涨至近三个月高位的324.6日圆,随後获利了结盘入场.

交易商称,在突破关键心理关口320日圆後,预计期胶价格还将进一步扬升,而政府帮助农民以及供应下滑,且原油价格持坚,应会提振胶价.(完)