〔欧洲金融〕债权人或接受较低希腊新换债券票息以避免无序违约--媒体

路透雅典1月26日电---希腊媒体周四称,希腊民间债权人愿意就希腊新债券4%票息的"最终出价"作出修改,以及时达成协议,避免无序违约.报导中未提及其消息来源.

报纸Ethnos称,在3月大批债券到期前时日不多,民间债权人现正考虑以约3.75%平均票息的债券来替换现有投资.

谈判双方表示,民间债权人的最高谈判代表查尔斯达拉拉(Charles Dallara)周四重返希腊,重启与希腊政府官员的会谈.银行业人士周三在巴黎对计划进行了讨论.

新债票息一直以来都是谈判中的主要障碍,国际货币基金组织(IMF)、德国和其它欧元区国家坚持票息需足够低,来确保希腊债务在2020年前重回更为可持续的轨道.

"查尔斯达拉拉在巴黎与银行业高层进行讨论,确定了其立场.且据知情人士称,他们将提交一份修改过的提案,平均票息为3.75%,"Ethnos报导指出,当中未提及消息来源.

另一份日报Kerdos则称,该出价的先决条件则是,包括欧洲央行等公共部门债权人也参与换债协议.出价将令平均票息降至约3.8%.保守派日报Kathimerini报导称,新债票息可能低於4%,接近3.75%.

但法国巴黎银行(BNPP.PA)董事长Baudouin Prot周三暗示,债务持有人不会轻易让步.法国巴黎银行是带领债权人进行会谈的委员会成员之一.

"现在的出价是达成自愿协议可接受的最大限度,"Baudouin Prot说."所有要素都已就位."

国际金融协会(IIF)称,周四进行的是"非正式"讨论,旨在迅速排清所有法律和技术上的问题.但焦点料将在利率上.

达拉拉上周末离开雅典,此前进行的一轮会谈未得出结论.

欧洲央行消息人士周三向路透表示,欧洲央行已排除自愿接受减记所持希腊债务的可能,现正讨论如何处理被迫减记以及是否寻求法律途经来避免被迫减记等问题.[ID:nCN1353880](完)