〔表格〕LME金属库存最新变化--1月26日

欧洲汇市：英镑下跌，但本周势将录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦1月26日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 337,875 -1,875
锡 9,665 -20
铅 344,525 -1,325
锌 848,500 -675
铝 5,000,150 -3,650
镍 94,452 +348
铝合金 137,880 持平
NASAAC 155,200 -100
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
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