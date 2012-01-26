〔路透基点〕顶禾开发获得33.7亿台币五年期融资--RLPC

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透香港1月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士透露,顶禾开发(Ting Ho Development)12月获得一笔规模33.7亿台币五年期贷款,用於资本支出.
台中商业银行和台湾工业银行为委托主办行和额度分配行,分别承贷14.7亿台币和10亿台币.台中商业银行是额度管理行.
全国农业金库以参贷行身份承贷9亿台币.
此项贷款包括两部分,其中A部分25亿台币,利率较次级市场商业30天、60天或90天期票据利率加码150个基点;B部分为8.7亿台币,较上述票据利率加码190个基点.A部分贷款有土地和建物作为担保.
承贷10亿台币或以上的委托主办行获得15个基点的先付费用,承贷10亿台币以下的参与行获得10个基点的先付费用.(完)
--编译 李爽; 审校 张明钧
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