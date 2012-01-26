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市场报道 | 2012年 1月 26日 星期四 22:04 BJT

〔表格〕美国1月19日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿1月26日电---美国农业部(USDA)公布1月19日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 604.7 14.0 693.6 14.0 21,147.0 28,119.0

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7 95.5

玉米 958.1 82.5 1007.4 82.5 26,710.9 28,083.0

高粱 14.0 0.0 14.0 0.0 562.9 2,022.8

大豆 466.2 126.0 665.9 126.0 26,010.8 37,334.5

豆粕 124.2 2.4 124.6 2.5 4,485.7 5,008.9

豆油 2.5 0.0 4.7 0.0 192.7 1,040.5

皮马棉 49.5 4.3 50.9 4.3 478.8 459.0

陆地棉 0.0 31.1 68.5 31.1 10,162.3 14,026.7

稻米 35.5 0.0 35.7 0.0 1,764.9 2,432.8

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王冠中;审校 利棣儿

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