〔表格〕美国12月领先指标增长0.4%,预估为增长0.7%

英国债市：10年期英债价格触及四个月高位，因股市涨势暂竭
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
路透1月26日电---美国经济谘商会周四公布,美国12月领先指标增长0.4%,预估为增长0.7%.11月为增长0.2%(前值为增长0.5%).
以下为详细数据:
指数 12月 11月 (前值) 10月 (前值)
领先指标 94.3 0.4 0.2 0.5 0.6 0.9
同步指标 103.4 0.3 0.1 0.1 0.8 0.2
落後指标 113.4 0.3 0.4 0.1 0.5 0.6 (完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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