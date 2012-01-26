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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 23:14 BJT

〔表格〕美国12月领先指标增长0.4%,预估为增长0.7%

路透1月26日电---美国经济谘商会周四公布,美国12月领先指标增长0.4%,预估为增长0.7%.11月为增长0.2%(前值为增长0.5%).

以下为详细数据:

指数 12月 11月 (前值) 10月 (前值)

领先指标 94.3 0.4 0.2 0.5 0.6 0.9

同步指标 103.4 0.3 0.1 0.1 0.8 0.2

落後指标 113.4 0.3 0.4 0.1 0.5 0.6 (完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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