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市场报道 | 2012年 1月 26日 星期四 22:46 BJT

〔美国股市〕开高,受美联储声明、企业季报和经济数据的共同带动

路透纽约1月26日电---美国股市周四开盘上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)延长宽松货币政策,卡特彼勒业绩强劲及美国经济数据稳固一起推高股市.

道琼工业指数.DJI升43.51点,或0.34%,至12,800.47点.标准普尔500指数.SPX上涨2.72点,或0.21%,至1,328.78点,Nasdaq指数.IXIC升10.44点或0.37%,至2,828.75点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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