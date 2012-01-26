美国各类经济指标总览--2012/1/26

美国劳工部周四公布的数据显示,1月21日当周当周初请失业金人数升至37.7万人,高於市场预估的37.0万人,前一周修正後为35.6万人,初值为35.2万人.[ID:nCT0430726]

美国商务部公布,12月耐久财(耐用品)订单增长3.0%,增幅大於市场预估的2.0%.扣除运输的耐久财订单增加2.1%,高於市场预估的增长0.7%,且为2011年3月以来最大增幅.[ID:nCT0430742]

美国经济谘商会周四公布,美国12月领先指标增长0.4%,预估为增长0.7%.11月为增长0.2%(前值为增长0.5%).[ID:nCN1354508]

美国商务部周四公布,12月新屋销售年率为30.7万户(预估为32万户),11月修正後为31.4万户(前值为31.5万户).美国12月新屋销售较上月下跌2.2%,11月增长2.3%(前值为增长1.6%).美国12月新屋销售自2011年8月来首次出现按月下跌,为2011年7月来最大跌幅.美国2011年新屋销售下跌6.2%,至30.2万户,2010年为32.3万户.[ID:nCN1353378]

当前值 前次值

失业率(%) 8.5(12月) 8.7(11月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加20(12月) 增加10(11月修正值)

平均时薪(%) +0.2(12月) 持平(11月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) 持平(11月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)

实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.1(12月) +0.3(11月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(12月) +0.1(11月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.8(第三季终值) +1.3(第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.6(第三季终值) +2.6(第二季终值)

零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)

雇佣成本(%) +0.3(第三季) +0.7(第二季)

工业生产(%) 0.4(12月) -0.3(11月修正值)

产能利用率(%) 78.1(12月) 77.8(11月修正值)

初请失业金人数(万人) 37.7(1月21日当周) 35.6(1月14日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)

领先指标(%) +0.4(12月) +0.2(11月修正值)

个人所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(11月) +0.1(10月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加203.7(11月) 增加60.2(10月修正值)

企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)

建筑支出(%) +1.2(11月) -0.2(10月修正值)

消费者信心 74.0(1月初值) 69.9(12月修正值)

房屋开工(万户) 65.7(12月) 68.5(11月)

建筑许可(万户) 67.9(12月) 68.1(11月)

成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)

新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)

工厂订单(%) +1.8(11月) -0.2(10月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.6(12月) 52.0(11月)

供应管理协会制造业指数 53.9(12月) 52.7(11月)

趸售(批发)库存(%) +0.1(11月) +1.2(10月修正值)

进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)

出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)

单位劳工成本(%) -2.5(第三季修正值) +2.8(第二季修正值)

非农业生产率(%) +2.3(第三季修正值) -0.1(第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2

(第三季初值) (第二季修正值)(完)