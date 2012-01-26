〔美国热股〕Mellanox Technologies预计首季营收超预估,早盘股价暴涨

路透1月26日电---以色列数据通信产品生产商Mellanox Technologies Ltd(MLNX.O)MLNX.TA股价暴涨达20%,此前该公司公布的季度财报表现强劲,并预计第一季营收超出分析师的预估.

Mellanox Technologies财报结果乐观,至少促使三家券商上调其股票目标价.

该公司预计第一季营收将为8,100万-8,200万美元,高於汤森路透I/B/E/S分析师预估的7,260万美元.

Mellanox Technologies在Infiniband数据通信业务领域占据主导地位,市场份额为约70%.Mellanox Technologies的主要客户有惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)和IBM(IBM.N).

在周四早盘交易中,Mellanox Technologies股价暴涨11.2%,报34.65美元.(完)