〔欧洲汇市〕英镑兑欧元回落,但兑普跌的美元上扬

路透伦敦1月26日电---英镑兑欧元周四跌至近四周低位,因市场寄望於希腊债务磋商取得进展,并担忧疲弱的英国经济,但英镑兑全线走疲的美元升至五周高点.

有报导称,民间债权人将接受较低新债票息,以及意大利短期公债标售大获成功激励投资者大幅削减欧元空头头寸.

市场预期英国央行将寻求进一步货币刺激举措的预期也令英镑/欧元承压.周三公布的数据显示,英国经济第四季萎缩0.2%,逼近衰退的边缘,这令上述预期升温.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬约0.3%,报0.8399英镑,为12月30日以来最高.交易商称,在0.84英镑附近的卖盘限制欧元短期涨势,令其跌回至0.8370英镑.阻力位为12月29日高位0.8422英镑.

英镑兑美元上扬,受助于美元的全面跌势,因美国联邦储备理事会(贝南克)周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,联储并宣布至少在2014年末之前不会升息.[ID:nCN1353382]

英镑兑美元GBP=D4升至12月22日以来最高1.5719美元.若进一步上涨,英镑的目标位可能为12月21日的高点1.5775美元,不过交易员称在大约1.5730美元有卖单.伦敦汇市尾盘,英镑报约1.5693美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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