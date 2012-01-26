〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.359%,投标倍数为2.73

标题新闻：法国1月失业总人口微增800人至346.79万人，按年减少2.5%－劳工部
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路透华盛顿1月26日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.359%
中值 1.290%
低值 1.197%
价格/得标
价格 99.274515
高值得标比率 77.18%
投标倍数 2.73
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,034,600
总投标 79,307,004,600
竞争性投标得标 28,974,030,000
非竞争性投标得标 26,004,600
FED附加 545,714,500
初级市场交易商投标 57,074,000,000
初级市场交易商得标 16,411,440,000
直接投标 9,017,000,000
直接投标得标 3,357,590,000
间接投标 13,190,000,000
间接投标得标 9,205,000,000
发行细节
发行日 2012/01/31
到期日 2019/01/31
CUSIP码 912828SD3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 于春红
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