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货币新闻 | 2012年 1月 27日 星期五 02:09 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.359%,投标倍数为2.73

路透华盛顿1月26日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.359%

中值 1.290%

低值 1.197%

价格/得标

价格 99.274515

高值得标比率 77.18%

投标倍数 2.73

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,034,600

总投标 79,307,004,600

竞争性投标得标 28,974,030,000

非竞争性投标得标 26,004,600

FED附加 545,714,500

初级市场交易商投标 57,074,000,000

初级市场交易商得标 16,411,440,000

直接投标 9,017,000,000

直接投标得标 3,357,590,000

间接投标 13,190,000,000

间接投标得标 9,205,000,000

发行细节

发行日 2012/01/31

到期日 2019/01/31

CUSIP码 912828SD3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

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