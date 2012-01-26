〔英国债市〕英债跟随美债德债上扬,美联储誓言在更长时间里维持低利率

路透伦敦1月26日电---英国公债周四上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)誓言将在比预期更长的时间里维持利率在低位,进而全线提振政府公债及股市.

美联储主席贝南克周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.[ID:nCN1353168]

分析师们称,美联储声明的温和基调增强了英国央行亦将扩大量化宽松计划规模的预期,本周公布的数据显示,英国经济第四季萎缩.

3月英债期货FLGH2收高63个跳动点,结算价报115.95,表现逊於可比德债四分之一个大点.

"欧洲央行(ECB)推行长期再融资操作(LTRO)、美联储致力於延长量化宽松政策,而且英国央行料将在未来几周将量化宽松计划规模再扩大500亿英镑的..."RBC Capital Markets略师Sam Hill表示,"风险及避险资产均上涨是自然反应."

现货市场,10年期英债收益率下滑7个基点,报2.09%,较可比德债收益率差走阔2个基点,至约22个基点.

周五英债投资者将从美国国内生产总值(GDP)数据中寻觅线索,该数据料将显示,美国第四季经济增速加快.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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