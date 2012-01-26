〔欧洲股市〕触及六个月高位,受助于经济复苏希望

路透伦敦1月26日电---欧洲股市周四收涨,盘中触及六周高位,受诸如矿业和银行股在内的周期性股上扬提振,美国公布的强劲数据和美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三作出的保持宽松政策的承诺提振市场人气.

矿业股涨幅居前,汽车,建筑和银行类股紧随其後,因市场寄望全球经济的复苏将扶助提振这些行业的获利.

"美联储用尽所有的工具来保持美国经济的复苏.这不仅有利於美国,对全球经济和市场人气也是利好,"Barclays Wealth的股市策略师Henk Potts表示.

他还指出,"鉴於全球经济持续复苏,金融市场前景依然强劲,投资者应根据这一前景来建立头寸."

STOXX欧洲600基础资源指数.SXPP劲扬3.3%,跟随金属价格的强劲涨势.欧洲汽车股指数.SXAP攀升2.7%.建筑股指数.SXOP收涨1.9%.银行股指数.SX7P上扬1.5%.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.2%,报1,051.72点,为去年8月以来最高收位.该指数年内累计上扬5%.

英国富时100指数.FTSE收涨1.26%,报5,795.20点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.84%,报6,539.85点;法国CAC-40指数.FCHI上扬1.53%,报3,363.23点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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