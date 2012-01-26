〔欧洲股市〕触及六个月高位,受助于经济复苏希望

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透伦敦1月26日电---欧洲股市周四收涨,盘中触及六周高位,受诸如矿业和银行股在内的周期性股上扬提振,美国公布的强劲数据和美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三作出的保持宽松政策的承诺提振市场人气.
矿业股涨幅居前,汽车,建筑和银行类股紧随其後,因市场寄望全球经济的复苏将扶助提振这些行业的获利.
"美联储用尽所有的工具来保持美国经济的复苏.这不仅有利於美国,对全球经济和市场人气也是利好,"Barclays Wealth的股市策略师Henk Potts表示.
他还指出,"鉴於全球经济持续复苏,金融市场前景依然强劲,投资者应根据这一前景来建立头寸."
STOXX欧洲600基础资源指数.SXPP劲扬3.3%,跟随金属价格的强劲涨势.欧洲汽车股指数.SXAP攀升2.7%.建筑股指数.SXOP收涨1.9%.银行股指数.SX7P上扬1.5%.
泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.2%,报1,051.72点,为去年8月以来最高收位.该指数年内累计上扬5%.
英国富时100指数.FTSE收涨1.26%,报5,795.20点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.84%,报6,539.85点;法国CAC-40指数.FCHI上扬1.53%,报3,363.23点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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