〔欧元债市〕美联储声明基调温和推低10年期意大利公债收益率至6%下方

路透伦敦1月26日电---市场对风险较高资产的偏好周四帮助激励意大利及其他评级较低国家的公债上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)誓言将在更长的时间里维持利率在非常低的水准,启发投资者寻购高收益率的资产.

美联储宣布至少在2014年末之前不会升息,亦推涨了风险较低的德债和美债.若美联储升息,就将推高收益率且令当前价格看上去很贵.

分析师们称,美债与德债间密切的联动关系暗味着美债需求上升已惠及欧元区国家公债,欧元区中期料亦不大可能升息.

"今日各个资产类别均表现不错,大家似乎都很开心,促成这一局面的诱因似乎是(美联储)声明基调温和,令市场有一些意外,"DZ Bank驻法兰克福的策略师Michael Leister表示.

美国联邦储备理事会(贝南克)主席周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息,[ID:nCN1353382]较先前预期晚了18个月.

德债期货FGBLc1收高87个跳动点,结算价报138.69.

欧元区表现落後的公债为葡萄牙公债.人们担忧希腊债务减计举措将被用作解决葡萄牙债务问题的模板,这一担忧推动各年期葡萄牙公债收益率(殖利率)升至欧元问世以来的高位.

尽管上述忧虑挥之不去,但10年期指标意大利公债IT10YT=TWEB收益率六周来首次跌至6%下方,日内下跌24个基点,至5.99%低位.

意大利公债收益率近来快速下降,在很大程度上受助于国内银行的买需.这些银行由於获得欧洲央行(ECB)三年期贷款而资金充沛.

短期意大利公债标售表现强劲凸显了当前畅旺的买需,也帮助加快了盘中收益率的跌势.

尽管对意大利融资能力的忧虑得以缓解,但希腊的紧张局势应仍会支撑对德债的避险买需.希腊与民间债权人正就重组债务重启谈判.

希腊局势帮助支持低风险的德债,日内压低10年期德债DE10YT=TWEB收益率6.5个基点,至1.88%,进一步远离本周升穿失利的2%.

希腊必须确保就债务减计达成协议,以此来获得支付3月20日到期债券所需的援助资金.

Daiwa Capital Markets研究部副主管Chris Scicluna表示,"若希腊平稳度过3月,德债收益率肯定会有上探的潜力."

分析师们称,然而由於投资者已开始关注葡萄牙债务问题,大大缓解的机率有限.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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