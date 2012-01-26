〔伦敦金属〕美联储或进一步刺激经济的信号提振期铜涨至四个月新高

* 期铜攻克200日移动均线的阻力,升至四个月新高

* 由美联储声明带动的升势全线助力基本金属上涨

* LME铜库存降至2009年9月以来最低位

* 周五将出炉美国第四季GDP初值

路透纽约/伦敦1月26日电---期铜周四涨至四个月新高,因技术动能强劲及美国可能出台进一步经济刺激举措,均令2012年期铜受风险意愿推动的涨势保持完整.

期铜日内上涨逾2%,盘中升穿关键技术阻力线--200日移动均线.攻克这一阻力位激发出铜价进一步上行的动能,令期铜在汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB)涵盖的19种大宗商品中涨幅居前.

铝之外的基本金属目前均处於相应的200日移动均线上方.欧洲深陷债务危机,美国复苏进程脆弱,全球基本面环境仍具不确定性,在这种情况下,基本金属升穿200日移动均线释出了一个强劲的技术信号.

期铜延续了周三的涨势.美国联邦储备理事会(贝南克)主席周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息[ID:nCN1353382],进而提振铜价.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度升至9月19日以来的最高位每吨8,610美元,终场收於8,590美元,高於周三收盘价8,384美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)3月期铜HGH2涨7.20美分,或近2%,结算价报每磅3.9015美元,盘中一度从3.8305美元攀升至四个月高位3.9105美元.

Olympus Futures驻芝加哥的资深业务经纪人及金属分析师Charles Nedoss相信期铜还有进一步上扬的空间.

不过,部分市场人士对期铜能在接近4美元水准处坚守多久抱有疑问,特别是在期铜今年迄今已累计上涨9%,以及周四相对强弱指标(RSI)触及71的情况下.

基本金属上涨动能是否能持续,将取决於一周农历新年假期过後,中国投资者返场後的投资热情有多高.上海期货交易所本周休市.

LME铜库存在过去四个月中下降了近三分之一,表明最近铜需求有所改善.

最新数据显示,LME铜库存下降1,875吨至337,875吨,为2009年9月以来的最低位.

然而,上海期货交易所铜库存在过去数周中增加,这可能表明全球最大铜消费国中国的需求有一些疲弱.

不过据一些分析师,该疲弱之势是暂时的.

以下为1834GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 389.90 6.95 +1.81 343.60 13.47

LME期铝 2276.00 24.00 +1.07 2020.00 12.67

LME期铜 8590.00 230.00 +2.75 7600.00 13.03

LME期铅 2325.00 43.00 +1.88 2035.00 14.25

LME期镍 21575.00 635.00 +3.03 18710.00 15.31

LME期锡 24000.00 1550.00 +6.90 19200.00 25.00

LME期锌 2205.00 30.00 +1.38 1845.00 19.51

上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47

上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68

上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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