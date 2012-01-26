〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因美元走弱和现货大豆上涨

路透1月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升,因美元下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定至少在2014年底之前保持利率近零.

农户销售缓慢和现货市场走强也提供支持,且交易商继续注意南美天气,以寻找市场方向.

人们注意到南美天气预报与周三差不多,本周阿根廷阵雨将提振收割前景.World Weather Inc.气象学家Andy Karst称,"一段时间内应处於良好态势,先是几天内没有太多降雨,然後下周将出现一些降雨."

Karst称,人们仍有些担心阿根廷东北部、巴西南部和巴拉圭的天气干燥情况."这些地区的压力将上升,下次降雨时机是在2月3日,这非常重要,"Karst表示.

美国农业部称,上周美国大豆出口销售总计592,200吨,低於预估区间700,000-850,000吨,上周出口销售美国豆粕126,600吨,介乎预估区间100,000-200,000吨,出口豆油2,500吨,低於5,000-15,000吨预估区间.

乌克兰可能将把2012年谷物收获量从2011年创纪录高位的5,670万吨降至约4,000万吨,因收割面积下降,分析师ProAgro周四指因冬季谷物播种期天气较差.

3月大豆合约的关键阻力位在100日移动均线切入位12.24-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为60.

CBOT-3月大豆合约Sc1收升9-1/4美分,报每蒲式耳12.22-3/4美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收升0.55美分,报每磅51.94美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨2.5美元,报每短吨323.6美元.(完)