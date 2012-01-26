〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因美元走弱和现货大豆上涨

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透1月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升,因美元下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定至少在2014年底之前保持利率近零.
农户销售缓慢和现货市场走强也提供支持,且交易商继续注意南美天气,以寻找市场方向.
人们注意到南美天气预报与周三差不多,本周阿根廷阵雨将提振收割前景.World Weather Inc.气象学家Andy Karst称,"一段时间内应处於良好态势,先是几天内没有太多降雨,然後下周将出现一些降雨."
Karst称,人们仍有些担心阿根廷东北部、巴西南部和巴拉圭的天气干燥情况."这些地区的压力将上升,下次降雨时机是在2月3日,这非常重要,"Karst表示.
美国农业部称,上周美国大豆出口销售总计592,200吨,低於预估区间700,000-850,000吨,上周出口销售美国豆粕126,600吨,介乎预估区间100,000-200,000吨,出口豆油2,500吨,低於5,000-15,000吨预估区间.
乌克兰可能将把2012年谷物收获量从2011年创纪录高位的5,670万吨降至约4,000万吨,因收割面积下降,分析师ProAgro周四指因冬季谷物播种期天气较差.
3月大豆合约的关键阻力位在100日移动均线切入位12.24-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为60.
CBOT-3月大豆合约Sc1收升9-1/4美分,报每蒲式耳12.22-3/4美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1收升0.55美分,报每磅51.94美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨2.5美元,报每短吨323.6美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。