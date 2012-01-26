〔美国基金〕1月25日当周货币市场基金减少146.8亿美元--ICI

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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路透1月26日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至1月25日当周,美国货币市场共同基金总资产减少146.8亿美元,至2.679万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少98.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少21.7亿美元,免税基金减少26.6亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少57.3亿美元至9,291.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少18.2亿美元,至1,935.5亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少20.7亿美元至5,399.2亿美元.免税基金资产减少18.4亿美元至1,956.7亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少89.5亿美元至1.750万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少80.3亿美元至7,455亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少1亿美元至9,079.2亿美元.免税基金资产减少8.20亿美元,至962亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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