〔韩国数据〕2月制造业景气判断指数小升,但前景仍黯淡--央行调查

路透首尔1月27日电---韩国央行公布的调查结果显示,2月韩国制造业景气判断指数小升,但仍然显示企业前景黯淡.

韩国央行周五在声明中公布,2012年2月韩国制造业景气判断指数经季节调整後上升至87,2012年1月为85.

该指数若低於100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多於预期改善的企业.

该指数自2011年3月以来一直低於100.

央行发表声明称,较之受访的中小型企业,受访的大型企业集团对前景有更负面的看法,另外较之进口商,更多出口商的业务下滑.

企业称,不确定性较高,国内需求疲弱及原材料价格上升是企业的主要忧虑.

韩国央行称,此次调查是於1月12-19日对全国23个主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)