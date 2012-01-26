〔韩国数据〕2月制造业景气判断指数小升,但前景仍黯淡--央行调查

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
路透首尔1月27日电---韩国央行公布的调查结果显示,2月韩国制造业景气判断指数小升,但仍然显示企业前景黯淡.
韩国央行周五在声明中公布,2012年2月韩国制造业景气判断指数经季节调整後上升至87,2012年1月为85.
该指数若低於100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多於预期改善的企业.
该指数自2011年3月以来一直低於100.
央行发表声明称,较之受访的中小型企业,受访的大型企业集团对前景有更负面的看法,另外较之进口商,更多出口商的业务下滑.
企业称,不确定性较高,国内需求疲弱及原材料价格上升是企业的主要忧虑.
韩国央行称,此次调查是於1月12-19日对全国23个主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。