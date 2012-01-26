〔韩国数据〕1月消费者信心连续第二个月下跌,通胀预期上升--央行

路透首尔1月27日电---韩国央行周五公布的数据显示,韩国1月消费者信心指数连跌第二个月,增加央行推出扶助政策提振国内消费的压力.

韩国央行称,1月消费者信心指数从12月的99下降至98.

该指数持续在100下方徘徊,表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数多於预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数.

央行称,1月消费者对未来12个月通胀率的预估中值上升至4.1%,12月时为4.0%,结束了去年9月开始的跌势.

韩国央行在1月12-19日调查了逾2,000个家庭,涵盖该国56个主要城市.(完)

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