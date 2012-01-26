〔美国债市〕公债价格攀升,受助於美联储维持低利率及欧洲忧虑

标题新闻：加拿大12月预算赤字13.3亿加元，财年九个月赤字139.9亿加元，上财年同期盈余32亿
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* 美国五年期公债收益率触及至少自1960代以来最低水准
* 欧洲忧虑为公债价格提供支持
* 七年期公债标售得标利率高於预期
路透纽约1月26日电---美国公债价格周四上涨,且五年期公债收益率(殖利率)下滑至至少自1960代来最低位,上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)称至少在2014年底之前将保持近零利率.
美联储周三举行政策会议後公布的声明措辞明显温和,且投资者担心欧债危机再次加剧,可能将在短期继续支持公债.
"公债市场,尤其是中期公债,应在可见的将来成交畅旺.在美联储作出新承诺及欧债危机的影响下,有史以来的低利率可能将持续一段时间,"Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说.
美联储主席贝南克周三称,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.[ID:nCN1353168][ID:nCN1353382]
美联储亦采取历史性举措,采用明确的通胀目标,且许多市场人士认为美联储推出新一轮量化宽松政策(QE)的机率高.
"美联储为QE3开启大门,且重申利用资产负债表来扶助美联储仍认为疲弱乏力的经济复苏,"CRT Capital Group政府公债策略部主管David Ader在周四致客户的报告中说.
指标10年期美国公债US10YT=RR价格上涨16/32,收益率从周三尾盘的2%下跌至1.94%,30年期公债US30YT=RR价格上涨29/32,收益率从周三尾盘的3.15%跌至3.10%.
五年期公债US5YT=RR收益率下滑,低见0.75%,创下至少自1960年代来的最低位.
巴克莱资本驻纽约的董事总经理Charlie Parkhurst称,其公债交易部看到来自被称为"短线"投资者对五年期和七年期公债的强劲买需,短线交易商和对冲基金可能对中期公债回补空头.
"在昨日美联储的言论後,看到许多人买入这些年期的公债."
在欧洲,葡萄牙五年期和10年期公债收益率升至欧元面世来的最高水准,因担心葡萄牙可能步希腊後尘,需要第二轮救助或重组债务.
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路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特周四下跌，因商品市场普遍遭抛售。 1500 GMT，兰特兑美元下跌0.5%，报12.9475，兰特既被看做是新兴市场货币，也被看做是商品货币。 中国铁矿石期货一度急跌近5%，从主要金属消费国中国的基建支出将提振钢铁需求预期带动的近期涨幅中快速回落。 油价周五下跌1%，此前美国库存连续第七周增加。 铜价周五收复了昨日的部分跌幅，但本周仍将录得连续第二周周线下跌，受需求前景忧虑拖累。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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