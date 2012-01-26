〔美国股市〕1月涨势中断,因买兴消退

* 标普500指数1月上涨5%後遭遇获利了结

* 楼市相关类股回落,之前公布的新屋销售数据疲弱

* 美国电话电报公司业绩打压电信股

* 道指收跌0.2%,标普500指数收挫0.6%,Nasdaq指数回落0.5%

路透纽约1月26日电---美国股市周四收跌,持续一个月的升势看似後继乏力,投资者认为这是股市未来可能走弱的警讯.

较预期疲弱的新屋销售数据和一系列喜忧参半的公司业绩令市场近期的买兴消退.

标普500指数年内迄今上扬近5%,分析师称,市场该回调了.因美国数据令经济复苏加速的预期升温,美国股市近几周上扬.

"市场有些疲惫且超买,今天的市场表现反应了这一点,"McMillan Analysis Corp.的总裁Larry McMillan表示.

"在略微正面的经济消息引发又一轮下意识的上涨後,买家的买兴消退,"McMillan表示.

股市开高,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三誓言将至少在2014年底之前保持近零利率.美联储的声明支撑了对风险资产的买盘.

但涨势短暂,市场在上午由升转跌.卡特彼勒(CAT.N)劲扬2.1%,至111.31美元,限制道指跌幅.该公司季度获利大增,远超分析师预期.

楼市相关个股领跌,因今日公布的12月新屋销售数据四个月来首次下跌.且周三公布的成屋待完成销售数据也十分疲弱,损及对楼市可能已触底的乐观情绪.

Toll Brothers Inc (TOL.N)急跌5%,报22.07美元.费城证交所楼市指数.HGX回落1.3%.

银行股也走低.KBW银行股指数.BKX劲挫2.2%.SunTrust Banks Inc (STI.N)重挫5.2%,报20.50美元,之前德意志银行调降对该股的评级.

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)录得67亿美元的季度亏损,部分受累于收购T-Mobile USA失败而支付的分手费.该股收跌2.5%,报29.45美元,这是今日电信股在标普指数10大类股中跌幅居首的主要原因.

道琼工业指数.DJI收跌22.33点,或0.18%,至12,734.63点;标准普尔500指数.SPX收挫7.60点,或0.57%,至1,318.45点.Nasdaq指数.IXIC回落13.03点,或0.46%,至2,805.28点.

数据显示,12月耐久财订单增幅超预期,而上周初请失业金人口仅温和增加,这也提振股市早盘上扬.

业务涉及经济多个领域的多元化制造商3M(MMM.N)也给道指提供支撑,之前该公司报告的季度获利超出预期,因来自工业和运输业的需求抵销了消费电子部门的疲弱销售.该股上扬1.2%,报87.58美元.

今天是本财报季最繁忙的一天之一,预计有117家标普500指数成份股企业公布业绩.根据汤森路透提供的数据,在已公布业绩的152家标普500指数成份股企业中,59%的业绩超过预期,不及近几季同期70%的水平.

全球最大的生物技术公司Amgen Inc(AMGN.O)收跌1.6%,报68.08美元,打压Nasdaq指数,之前该公司表示,将支付逾10亿美元购买Micromet Inc MITI.O,此项交易将令该公司获得癌症治疗技术.

Micromet股价跳升32.1%,报10.94美元,为Nasdaq市场交投最活跃的个股.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约79亿股.(完)

--编译 母红;审校 张涛

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