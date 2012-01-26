〔全球金市〕金价受投资者锁定获利拖累从高位回落,收盘持平

* 金价稍早升越100日和200日移动均线切入位

* 金价涨势在午盘减退,因欧元和股市脱离高位

路透伦敦1月26日电---现货金周四略微收跌,因金价在稍早升越重要阻力位後引发投资者锁定获利.

现货金XAU=在早盘一度扬升1.11%,至每盎司1,729.76美元,为去年12月8日以来最高水准,明显超越100日和200日移动均线切入位.

上日金价走高,得益於美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,同时将利率维持在近零水平的时间延长18个月.[ID:nCN1353382]