〔全球金市〕金价受投资者锁定获利拖累从高位回落,收盘持平

国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，多个地区库存下滑
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
* 金价稍早升越100日和200日移动均线切入位
* 金价涨势在午盘减退,因欧元和股市脱离高位
路透伦敦1月26日电---现货金周四略微收跌,因金价在稍早升越重要阻力位後引发投资者锁定获利.
现货金XAU=在早盘一度扬升1.11%,至每盎司1,729.76美元,为去年12月8日以来最高水准,明显超越100日和200日移动均线切入位.
上日金价走高,得益於美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,同时将利率维持在近零水平的时间延长18个月.[ID:nCN1353382]
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。