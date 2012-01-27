〔货币市场〕欧元银行间拆借利率降至2011年3月以来的最低

路透伦敦1月26日电---欧元区银行间同业拆借利率周四创降至近11个月最低,因欧洲央行(ECB)准备在2月进一步提供三年期贷款.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示准备将接近零水准的指标利率至少维持到2014年末.自此後无担保银行间拆放款市场上的三个月美元借款成本下降.

充足的中央银行流动性已经改善了对於较高风险资产的信心,虽然民间债权人与希腊间的债券互换谈判尚未达成协议.

不过银行间的拆放款意愿仍不强烈.

RBC Capital Markets利率策略师Norbert Aul说:"(美联储的措辞)支撑了这样一个主题,即各中央银行将致力於维持低利率,并且会共同向市场提供流动性."

他表示,三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)与欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)之间的差距或将进一步缩窄,尤其是如果欧洲央行(ECB)也坚持低利率和无限流动性政策的话.

不过他说:"银行间拆放款市场完全恢复正常还不太可能."

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=降至1.142%,创下2011年3月来的最低,低於前一日的1.149%.

三个月Euribor与EONIA之间的利差为77个基点,前一日则为79个基点.

--编译 王洋;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>