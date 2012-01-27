《美债周五展望》FED温和立场与欧债危机并存,短期内公债料受支撑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国五年期公债收益率触及至少自1960代以来最低水准

* 欧洲忧虑为公债价格提供支持

* 七年期公债标售得标利率高於预期

路透纽约1月26日电---美国公债价格周四上涨,且五年期公债收益率(殖利率)下滑至至少自1960代来最低位,上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)称至少在2014年底之前将保持近零利率.

美联储周三举行政策会议後公布的声明措辞明显温和,且投资者担心欧债危机再次加剧,可能将在短期继续支持公债.

"公债市场,尤其是中期公债,应在可见的将来成交畅旺.在美联储作出新承诺及欧债危机的影响下,有史以来的低利率可能将持续一段时间,"Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说.

美联储主席贝南克周三称,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.[ID:nCN1353168][ID:nCN1353382]

美联储亦采取历史性举措,采用明确的通胀目标,且许多市场人士认为美联储推出新一轮量化宽松政策(QE)的机率高.

"美联储为QE3开启大门,且重申利用资产负债表来扶助美联储仍认为疲弱乏力的经济复苏,"CRT Capital Group政府公债策略部主管David Ader在周四致客户的报告中说.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格上涨16/32,收益率从周三尾盘的2%下跌至1.94%,30年期公债US30YT=RR价格上涨29/32,收益率从周三尾盘的3.15%跌至3.10%.

五年期公债US5YT=RR收益率下滑,低见0.75%,创下至少自1960年代来的最低位.

巴克莱资本驻纽约的董事总经理Charlie Parkhurst称,其公债交易部看到来自被称为"短线"投资者对五年期和七年期公债的强劲买需,短线交易商和对冲基金可能对中期公债回补空头.

"在昨日美联储的言论後,看到许多人买入这些年期的公债."

在欧洲,葡萄牙五年期和10年期公债收益率升至欧元面世来的最高水准,因担心葡萄牙可能步希腊後尘,需要第二轮救助或重组债务.

在290亿美元七年期公债标售後,美国公债价格在午盘一度削减涨幅.这次得标收益率创纪录低位,但高於市场预期,表明买家不愿在当前水平介入.

"我们认为,本次标售结果是市场发出的强烈信号,表明按兵不动的美联储无法控制中长期利率,"Nomura Securities International美国利率策略主管George Goncalves指出.

在优於预期的美国耐久财订单数据公布後,公债价格涨幅在周四早盘也一度缩窄.飞机需求强劲,带动12月耐久财(耐用品)订单增长幅度超过预期,此外,衡量企业开支计画的指标反弹.[ID:nCT0430742]

RBC Capital Markets美国资深分析师Jacob Oubina称,耐久财数据表明2012年伊始美国制造业处於上升态势."步入第一季,动能将会相当强劲,"他并称.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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