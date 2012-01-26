〔纽约汇市〕欧元兑美元几无变动,稍早触及五周高位(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 美国一周初请失业金人数显示就业市场出现改善迹象

* 美国超低利率料将维持至2014年底

* 希腊债务谈判尚未达成协议,可能将使投资者持谨慎态度

路透纽约1月26日电---欧元兑美元周四大致持稳,稍早曾触及五周高位,尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)誓言将把近零利率维持更长时间,但欧元近期升势仍消退.

上周以来欧元受到几波涨势带动,因投资者踊跃对欧元进行大量空头回补.

"空头回补的最後阶段可能将出现在1.3150美元水准,下周欧元或将走稳,"CitiFX驻纽约G10策略师Greg Anderson称.

欧元/美元EUR=一度触及当日高位1.3184美元,稍後回吐涨幅,报1.3100,日内持平.

美国经济复苏获得动力的迹象当日稍早支撑了欧元.尽管上周初请失业金人数上升,但当前趋势显示就业市场有所改善.另外美国政府公布,12月耐久财(耐用品)订单增幅高於预期.

但午後欧元/美元下跌,因美联储的利率承诺未能带动欧元/美元突破关键技术水准.

Forex.com驻新泽西州首席外汇分析师Brian Dolan称,欧元/美元未能突破12月高位1.3550美元至1月13日低位1.2624美元的61.8%回调位,是欧元下跌的主因.

"另外美元因美联储声明而出现的疲势可能已过度,因为美联储昨天并没有承诺推出第三轮量化宽松政策,"他说,"美元近期走疲总体来说有些可疑."

美国联邦储备理事会主席贝南克周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.[ID:nCN1353168]

欧元/日圆EURJPY=触及五周高位,但早盘中段时欧元回落.欧元/日圆尾盘报101.48日圆,日内跌0.4%,稍早曾升至102.20日圆的高位.

**希腊换债谈判尚未达成协议**

希腊与民间债权人的换债谈判周四进入新阶段,目前焦点在於欧洲央行及其他公共债权人需要作多大贡献.

意大利10年期公债收益率周四於六周内首次跌破6%,这可能是令人鼓舞的迹象.

"市场交投显示他们认为希腊不太可能出现无序债务违约,"德意志银行驻纽约G10外汇策略主管Alan Ruskin表示,但他又称,"就解决方案来说,我们已看到太多错误警示."

澳元/美元NZD=D4触及三个月高位1.0688美元,新西兰元/美元NZD=D4走高至0.8235美元,为10月28日以来最高水准.

根据路透数据,美元/日圆JPY=下滑0.4%,至77.48日圆,据称强大技术阻力位目前在200日移动均线切入位78.33日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3097 1.3109 -0.09 +1.17 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.44 77.74 -0.39 +0.65 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.41 101.89 -0.47 +1.86 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9203 0.9215 -0.13 -1.85 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5684 1.5661 +0.15 +0.96 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0014 1.0040 -0.26 -1.76 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0618 1.0597 +0.20 +3.84 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2061 1.2082 -0.17 -0.68 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8351 0.8367 -0.19 +0.26 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8191 0.8175 +0.20 +5.23 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8346 5.8431 -0.15 -2.38 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6430 7.6616 -0.24 -1.23 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7832 6.7379 +0.67 -1.52 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8883 8.8374 +0.58 -0.28 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.

(完)

--编译 于春红;审校 母红

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