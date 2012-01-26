全球外汇市场1月27日主要消息

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1月27日(五)

-- - 日本内阁会议,随後财务大臣安住淳举行新闻发布会

-- - 瑞士达沃斯2012年世界经济论坛年会进入第三天(至1月29日)

0700 - 德国12月进口物价

0800 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚参加瑞士达沃斯有关整固资本主义的辩论会

0800 - 瑞士1月KOF领先指标

0900 - 欧元区12月M3货供额

0900 - 欧洲央行(ECB)公布欧元区货币情势发展

0930 - 在达沃斯举行欧元区未来的小组辩论会,法国财政经济部长巴胡安、西班牙经济事务部长Luis de Guindos Jurado和欧盟欧盟经济暨货币事务执委雷恩出席

1030 - 美国财政部长盖特纳在达沃斯参加"美国经济的前景和挑战"会议

1315 - 欧洲央行总裁德拉吉在达沃斯发表演讲,题为"欧洲经济前景:需要采取哪些举措恢复欧元区的成长和信心?"

1330 - 美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值

1455 - 1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值

1530 - 美国ECRI一周领先指标

1600 - 加拿大11月预算

2000 - 美国农业部公布月度牛群存栏报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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