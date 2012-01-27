〔美股业绩〕3M季度获利优於预期,受助于工业和运输市场需求大幅增长

路透1月26日电---美国多元化制造商3M(MMM.N)周四公布季度获利高於预期,因来自工业和运输市场的需求抵消了消费电子制造商销售疲弱的负面影响.

3M公布第四季净利为9.54亿美元,或每股1.35美元,上年同期分别为9.28亿美元和1.28美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估3M净利为每股1.31美元.

3M营收增长6%至71亿美元,符合华尔街预估.该公司工业和运输部门营收上升14%,显示汽车、航空、能源等市场情况良好,收购其它企业亦促进营收增长.办公用品、健康与安全产品部门的营收亦增长.

不过,显示和图像部门营收下跌,3M称消费电子需求"变差"令其受到拖累.该公司电力与通信部门营收亦走低.

3M确认其2012年获利预估在每股6.25和6.50美元之间,并称在成长放缓的环境下,近期将把重点放在提升获利上面.

3M表示收购活动料提振今年业绩.本月3M斥资5.50亿美元收购Avery Dennison(AVY.N)旗下办公和消费产品部门,借以扩大其办公用品业务.(完)